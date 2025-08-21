День государственного флага в Перми 2025. Полная программа мероприятий

22 августа в России отмечается День государственного флага. Традиционно считается, что белый символизирует мир и чистоту, синий — верность и честность, а красный — смелость и любовь к Родине. В этот день Пермь присоединится к всероссийской акции «Цвета Родины», а в городе пройдут различные тематические мероприятия — сайт perm.aif.ru публикует полную программу.
Флешмоб, ленточки и ретроавтомобили.
В честь праздника в Перми состоится флешмоб — начиная с полудня, каждый час организаторы будут разворачивать огромный флаг России в самых популярных местах на центральной набережной. Любой желающий сможет присоединиться к акции сначала у арт-объекта «Счастье не за горами», затем в Большом амфитеатре и на смотровой площадке возле спуска к Каме со стороны Соборной площади. Завершится флешмоб на городской эспланаде.
Кроме того, с 12:00 до 16:00 на Соборной площади и городской эспланаде жители Перми смогут получить ленточку в цветах российского триколора. Раздача праздничных атрибутов также пройдёт у ДК им. Солдатова (ул. Комсомольский проспект, 79), где будут работать волонтёры.
Ещё одно событие, которое состоится в праздничный день — пробег ретроавтомобилей, которые украшены российскими триаколорами.
Концертная программа ко Дню государственного флага и квест.
Набережная Кировского района.
18:00 — 20:00 Фестиваль «Выходные на набережной. Закамск — место силы» (0+). На сцене выступят Военный оркестр войсковой части 3426 войск Национальной гвардии Российской Федерации, певица Мария Галавура, детский вокальный ансамбль «Отражение», а также ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка».
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106).
14:00 Концертная программа, шоу театра танца «Академия-Р», творческая акция «Создай флаг», а также флешмоб «Флаг России».
Парк им. Чехова (ул. Репина, 20).
16:00 Концертно-развлекательная программа, акция «Создай флаг» и молодёжный флешмоб.
Парк им. В. Л. Миндовского (ул. Мира, 9).
13:00 Концерт с участием вокального коллектива Александры Сысоевой, творческая акция «Создай флаг».
Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина (Петропавловская ул., 25).
15:00 Квест «Флаг страны» (12+). Участники отправятся в увлекательное путешествие по истории российского триколора, узнают интересные факты о государственном символе, познакомятся с особенностями региональной символики Пермского края. Программа включает интерактивное командное соревнование с разгадыванием головоломок и ребусов. Участие бесплатное.