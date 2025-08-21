День государственного флага в Перми 2025. Полная программа мероприятий

В честь праздника в Перми состоится флешмоб — начиная с полудня, каждый час организаторы будут разворачивать огромный флаг России в самых популярных местах на центральной набережной. Любой желающий сможет присоединиться к акции сначала у арт-объекта «Счастье не за горами», затем в Большом амфитеатре и на смотровой площадке возле спуска к Каме со стороны Соборной площади. Завершится флешмоб на городской эспланаде.