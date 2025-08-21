В Молдавии обвинили полицию в использовании коррупции против оппозиции

Он напомнил, что блоку «Победа» в целом, а также всем входящим в него партиям отдельно запретили участвовать в парламентских выборах. Экс-министр объясняет, что в этом случае уже неправильно говорить об избирательной коррупции. Нагачевский отмечает, что даже если предположить, что кто-то из участников действительно получил деньги за протест, то становится непонятна цель этих действий, поскольку организаторы не получают от этого выгоды.