В Молдавии обвинили полицию в использовании коррупции против оппозиции

КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Полиция Молдавии использует в качестве предлога избирательную коррупцию, чтобы блокировать проведение антиправительственных протестов, обвиняя участников в получении денег, заявил бывший министр юстиции республики Фадей Нагачевский.
Субботняя акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка, установленного протестующими. Акция была организована оппозиционным блоком «Победа» против политики президента Майи Санду. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. Полиция Молдавии сообщила, что задержала 69 человек. В понедельник вечером в Кишиневе были задержаны еще 28 граждан, которые пытались установить палатки перед зданием парламента Молдавии. В обоих случаях полиция утверждала, что участники митингов якобы получали денежные средства, блок «Победа» отрицает подобные обвинения.
«Полиция говорит, что протестующим платят деньги и это коррупция, но в чьих интересах? Есть очень много вопросов, мы не знаем, как трактовать эту ситуацию… возможно это просто инструмент, чтобы блокировать антиправительственные протесты», — заявил Нагачевский в эфире телеканала N4.
Он напомнил, что блоку «Победа» в целом, а также всем входящим в него партиям отдельно запретили участвовать в парламентских выборах. Экс-министр объясняет, что в этом случае уже неправильно говорить об избирательной коррупции. Нагачевский отмечает, что даже если предположить, что кто-то из участников действительно получил деньги за протест, то становится непонятна цель этих действий, поскольку организаторы не получают от этого выгоды.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.