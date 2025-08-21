В Приднестровье предупредили о возможных провокациях

«Что же касается дипломатии, которая сейчас работает, я думаю, что нам надо тоже в этом направлении работать. Если бы меня спросили, что необходимо для Приднестровья, то на мой взгляд, необходимо разворачивание торговли и ее восстановление на восточном направлении. С тем, чтобы приднестровцы могли бы приблизиться, если не полностью попасть в ту нишу, которую предписывал Московский Меморандум от 8 мая 1997 года, который говорил о праве свободно торговать в любом направлении и для Приднестровья, и для Молдовы, и не применять друг в отношении друга какие-либо меры давления и экономические санкции», — отметил Сафонов.