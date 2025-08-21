Ричмонд
Казахстан планирует сотрудничать с НАТО для подготовки миротворцев

Посол Казахстана при Организации Североатлантического договора встретился с главой НАТО Марком Рютте и заявил о намерении готовить миротворцев для миссий ООН, передает NUR.KZ со ссылкой на МИД.

Как рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел, посол Казахстана в Бельгии, а также при Европейском союзе и НАТО Роман Василенко вручил верительные грамоты организации Марку Рютте.

«Стороны обсудили состояние сотрудничества Казахстана и НАТО, а также вопросы международной повестки дня. Роман Василенко отметил, что основной целью сотрудничества с НАТО для Казахстана является подготовка миротворческих подразделений Вооруженных сил РК для развертывания в составе миротворческих миссий под эгидой ООН», — сказано в сообщении.

По итогам встречи стороны договорились продолжить развивать взаимодействие по линии укрепления миротворческого потенциала Вооруженных сил РК.

Как указано на сайте посольства Казахстана в Бельгии, сотрудничество РК с НАТО основано на рамочном документе Партнерства во имя мира (ПИМ), подписанном в 1994 году.

Первый Индивидуальный план действий партнерства принят 31 января 2006 года, с целью гармонизации всех аспектов взаимодействия с НАТО и их координации. В него включены направления взаимодействия в области политики, чрезвычайного гражданского планирования, науки и в военной сфере.

В программе «Процесс планирования и анализа» (ПАРП) Казахстан участвует с 2002 года.

Пакет целей партнерства включает вопросы:

  • оборонного планирования и трансформации ВС РК;
  • подготовку и оснащение миротворческого контингента по стандартам НАТО;
  • языковую подготовку;
  • обучение штабных офицеров.

В январе 2004 года Казахстан присоединился к программе «Концепция оперативного потенциала» (КОП). Программа ­представляет собой механизм оценки степени готовности миротворческих подразделений стран-партнеров к взаимодействию с вооруженными силами стран НАТО.

