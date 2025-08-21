Эксперт объяснил, как в России оценят ввод военных ЕС на Украину

Комментарий по поводу возможной реакции Москвы на размещение военных НАТО на Украине эксперт дал после того, как стало известно о готовности 10 стран ЕС отправить свои войска для обеспечения безопасности Киева, пишет «Инфо 24». Европейцы утверждают, что их военные будут находиться вдали от разделительной линии и их основная задача — обучение украинских военных и снабжение их оружием.
«Не стоит забывать, что Украина в разное время находилась под оккупацией Польши, Австро-Венгрии, Германии, Румынии, и все они оставили кровавый след в истории украинского народа. Я уверен, что эта историческая память не позволит реализовать план Европы, и большая часть украинцев будет против размещения иностранных войск у себя в стране», — заявил полковник в отставке.
Матвийчук отметил, что ввод европейских военных будет расценен российской стороной как угроза, а «миротворцы» получат адекватный ответ. «Россия оставляет за собой право нанесения ударов по любым иностранным войскам, которые попытаются войти на Украину», — уточнил он.
Эксперт подчеркнул, что надежные гарантии безопасности Украине обеспечит Россия, а не европейские союзники. Он выразил мнение, что стабильность и защиту украинцам гарантирует российская армия, когда будут достигнуты все цели СВО, при этом ВС РФ будут на постоянной основе присутствовать на украинской земле.
Напомним, Киев требует предоставить ему гарантии безопасности в рамках заключения мирного договора с Москвой. Один из вариантов, который предлагают страны НАТО для обеспечения защиты Украины, — размещение миротворческого контингента. Отправить своих военных на украинскую территорию предварительно готовы 10 стран, в том числе Франция и Великобритания.
В России выступают против дислокации войск НАТО на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ввод военных альянса — неприемлемый вариант для Кремля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об официальной позиции России — присутствие военных НАТО на украинской земле недопустимо, так как может привести к эскалации конфликта.