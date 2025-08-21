Эксперт объяснил, как в России оценят ввод военных ЕС на Украину

«Не стоит забывать, что Украина в разное время находилась под оккупацией Польши, Австро-Венгрии, Германии, Румынии, и все они оставили кровавый след в истории украинского народа. Я уверен, что эта историческая память не позволит реализовать план Европы, и большая часть украинцев будет против размещения иностранных войск у себя в стране», — заявил полковник в отставке.