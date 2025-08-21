Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснил, как в России оценят ввод военных ЕС на Украину

В случае, если страны ЕС и США проигнорируют позицию России и введут воинский контингент на территорию Украины, то в Кремле это воспримут как угрозу. Безопасность Киеву и украинцам обеспечит присутствие ВС РФ на украинской территории. Об этом бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал в беседе с «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Комментарий по поводу возможной реакции Москвы на размещение военных НАТО на Украине эксперт дал после того, как стало известно о готовности 10 стран ЕС отправить свои войска для обеспечения безопасности Киева, пишет «Инфо 24». Европейцы утверждают, что их военные будут находиться вдали от разделительной линии и их основная задача — обучение украинских военных и снабжение их оружием.

По мнению Анатолия Матвийчука, размещение воинского контингента ЕС или США на Украине идет вразрез с предложениями по условиям мирного урегулирования Кремля. Эксперт считает, что такое решение НАТО может быть квалифицировано Москвой как попытка оккупации Украины, где живет братский народ.

«Не стоит забывать, что Украина в разное время находилась под оккупацией Польши, Австро-Венгрии, Германии, Румынии, и все они оставили кровавый след в истории украинского народа. Я уверен, что эта историческая память не позволит реализовать план Европы, и большая часть украинцев будет против размещения иностранных войск у себя в стране», — заявил полковник в отставке.

Матвийчук отметил, что ввод европейских военных будет расценен российской стороной как угроза, а «миротворцы» получат адекватный ответ. «Россия оставляет за собой право нанесения ударов по любым иностранным войскам, которые попытаются войти на Украину», — уточнил он.

Эксперт подчеркнул, что надежные гарантии безопасности Украине обеспечит Россия, а не европейские союзники. Он выразил мнение, что стабильность и защиту украинцам гарантирует российская армия, когда будут достигнуты все цели СВО, при этом ВС РФ будут на постоянной основе присутствовать на украинской земле.

Напомним, Киев требует предоставить ему гарантии безопасности в рамках заключения мирного договора с Москвой. Один из вариантов, который предлагают страны НАТО для обеспечения защиты Украины, — размещение миротворческого контингента. Отправить своих военных на украинскую территорию предварительно готовы 10 стран, в том числе Франция и Великобритания.

В России выступают против дислокации войск НАТО на Украине. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ввод военных альянса — неприемлемый вариант для Кремля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила об официальной позиции России — присутствие военных НАТО на украинской земле недопустимо, так как может привести к эскалации конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше