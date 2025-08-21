Молдавия может обострить энергетический кризис, заявили в Приднестровье

Депутат ПМР также обратил внимание на то, что сейчас ситуация в энергетике очень динамичная и она меняется буквально каждый день. «Я считаю, что пока хорошая новость — это то, что “Молдовагаз” это фактически дочка, но с некоторыми изменениями “Газпрома” будет до 31 марта 2026 года поставлять газ на территорию ПМР. Ну, а там посмотрим, что будет», — добавил Сафонов.