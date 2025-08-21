Лукашенко планирует встречу с Си Цзиньпином

Он отметил, что на этом фоне в том числе важно определиться с перспективами ракетостроения в Белоруссии. «Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты», — сказал Лукашенко.