Лукашенко планирует встречу с Си Цзиньпином

МИНСК, 21 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе своего визита в КНР планирует встречу с китайским лидером Си Цзиньпином.
«Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с председателем КНР Си Цзиньпином. У нас такая встреча планируется», — сказал Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства.
Он отметил, что на этом фоне в том числе важно определиться с перспективами ракетостроения в Белоруссии. «Потому что начинали мы или продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты», — сказал Лукашенко.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Китай 3 сентября проведет военный парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Второй мировой войне. Планируется участие иностранных лидеров.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков ранее сообщал, что Лукашенко получил приглашение принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и посетить парад, который пройдет в сентябре в Китае.