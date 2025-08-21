Лукашенко призвал уделять внимание обороноспособности Союзного государства

МИНСК, 21 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что динамика уровня военных угроз и рост военных расходов на Западе вынуждает уделять особое внимание обороноспособности белорусско-российского Союзного государства.
«Динамика уровня военных угроз и существенное увеличение нашими западными соседями военных расходов вынуждает нас постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу обороноспособности Беларуси, России, нашего Союза», — сказал Лукашенко в четверг в Минске на совещании по вопросу ракетного строительства в республике.
Его слова приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».
