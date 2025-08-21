Лукашенко потребовал определиться с развитием отрасли ракетостроения

По его словам, следует учитывать относительно небольшой опыт страны в этой сложной отрасли, которая формировалась в том числе при поддержке России. «Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, создавали мы ее буквально с нуля. Чего-то достигли, что-то у нас не получилось или не получается. Как и в остальных секторах экономики, мы действуем максимально эффективно исходя из имеющихся финансовых ресурсов. Это прежде всего», — сказал президент.