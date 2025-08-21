На Западе сделали новое заявление о Путине

«Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил», — указал он.
Глава государства в июле заявлял, что его речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, однако она не была услышана на Западе.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.