Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе сделали новое заявление о Путине

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году — его самая важная речь, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

Источник: © РИА Новости

«Речь Путина в Мюнхене в 2007 году — самая важная из всех, которые он когда-либо произносил», — указал он.

Глава государства в июле заявлял, что его речь на Мюнхенской конференции в 2007 году была своевременной, однако она не была услышана на Западе.

Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше