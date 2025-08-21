Лукашенко сказал, чему Беларусь уделяет пристальное внимание

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания по вопросу ракетного производства, которое проходит 21 августа, сказал, чему Беларусь уделяет пристальное внимание. Об этом информирует телеграм-канал «Пул Первого».
Глава государства акцентировал внимание на том, что динамика уровня военных угроз, а также существенное увеличение западными соседями военных расходов, вынуждает постоянно уделять самое пристальное внимание вопросу, касающемуся «обороноспособности Беларуси, России, нашего Союза».
Президент Беларуси заметил, что совещание посвящено более серьезным вопросам. Речь идет про модернизацию, развитие ракетостроения в Беларуси.
— Как и беспилотная авиация, данная отрасль относительно молодая для ВПК, — отметили Александр Лукашенко.
По словам главы государства, данная отрасль буквально создавалась с нуля: чего-то удалось достичь, что-то не получилось или что-то не получается.
