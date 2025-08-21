Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф передал Орден Мужества сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на Украине

Орден передал Путин, когда посланник Трампа приезжал в Москву. 21-летний сын замдиректора ЦРУ погиб в боях на Украине на стороне России весной прошлого года.

Источник: Соцсети

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил Орден Мужества, переданный ему президентом России Владимиром Путиным в Москве, семье американца, погибшего в боях на Украине на стороне России в 2024 году, сообщил CNN высокопоставленный чиновник администрации Дональда Трампа.

Как сообщал CBS News со ссылкой на источники, Путин на встрече с посланником вручил ему награду, чтобы тот отдал ее заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине, чей 21-летний сын Майкл Глосс погиб на Украине.

Как отмечает CNN, для Уиткоффа, потерявшего сына во время опиоидной эпидемии (кризис, вызванный распространением опиоидов и большим количеством смертей от передозировок в США), потеря ребенка — травма, выходящая за рамки геополитики. По словам собеседника телеканала, он счел нужным вручить награду Галлине и ее мужу. Сын Уиткоффа Эндрю умер от передозировки опиоидов в 2011 году.

«Она плакала вместе с мужем», — рассказал чиновник, отметив, что для посланника Трампа этот момент «был связан не с тем, за кого он [сын] сражался, а с памятью о наших детях и всеобъемлющим посланием: “Давайте закончим эту войну”».

Представитель ЦРУ заявил CNN, что весной 2024 года Галлина и ее семья пережили «невообразимую личную трагедию», когда ее сын Майкл Глосс, «страдавший психическими расстройствами», погиб в боях на Украине. ЦРУ считает гибель Глосса «личным делом семьи», а «не вопросом национальной безопасности», отметили там.

«Джулиан и ее муж поделились: “Мы обожали нашего сына и скорбим о его потере каждую минуту. Мы ценим приватность в это трудное время”», — привел представитель ЦРУ заявление семьи.

Отец погибшего Ларри Глосс сообщал The Washington Post, что, по данным консульских служб, его сын воевал на стороне России и погиб 4 апреля 2024 года на территории ДНР от «обильной потери крови» в результате обстрела, спасая раненого товарища. По словам отца, Глосс страдал психическим заболеванием и в последние годы перестал принимать лекарства.

Перед тем как оказаться в России, летом 2023 года американец путешествовал по Италии и Турции, затем поехал в Грузию. В сентябре того же года, не уведомив семью, он поступил на службу в российскую армию, писала газета. В зону боев Глосс отправился в декабре.

Источники CBS говорили об отсутствии признаков вербовки американца российскими властями, а в Кремле, по их данным, не знали о его родственных связях при репатриации тела.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше