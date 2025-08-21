Иностранцам могут запретить работать в такси в Свердловской области

Документ устанавливает ограничения на количество иностранных работников в зависимости от сферы деятельности и конкретных регионов России, пишет Е1.
«Хозяйствующим субъектам до 1 января 2026 года привести численность используемых иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением, руководствуясь требованиями трудового законодательства РФ», — говорится в тексте документа.
Так, в регионе под полный запрет иностранцы попали в направлениях: строительство кораблей, судов и лодок, перевозка опасных грузов, а также производство оружия и боеприпасов, железнодорожных локомотивов и подвижного состава, военных боевых машин, ядерных установок и их составных частей и летательных аппаратов, включая космические.
Ранее сообщалось, что в этом году из Свердловской области выдворили уже 950 нелегально находившихся на территории РФ мигрантов. Также всех их оштрафовали приставы.