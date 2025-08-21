Ричмонд
Лукашенко анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином и визит в Китай

Лукашенко сказал про скорый визит в Китай и встречу с Си Цзиньпином.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 августа, в четверг, во время совещания по вопросу ракетного производства, анонсировал скорую встречу с главой КНР Си Цзиньпином и визит в Китай, передает БелТА.

Александр Лукашенко, говоря про актуальность повестки мероприятия, на котором необходимо определить пути дальнейшего развития ракетостроения в Беларуси при учете форм и методов ведения боевых действий в современных условиях, отметил еще один значимый аспект.

— Это важно еще и в связи с моим визитом в Китайскую Народную Республику и разговором с Председателем КНР Си Цзиньпином (у нас такая встреча планируется). Почему? Потому что начинали мы, продолжали ракетостроение в тесной связи с китайским военно-промышленным комплексом, и сейчас у нас есть контакты, — подчеркнул президент Беларуси.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин пригласил Александра Лукашенко на саммит ШОС, а также на парад в Пекине. Указанные мероприятия состоятся в конце августа — начале сентября 2025 года.

— Я сердечно приглашаю и буду рад вас видеть, — заявлял глава КНР на встрече с президентом Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чему Беларусь уделяет пристальное внимание.

Тем временем российский певец Сергей Пенкин сказал, почему провел летний отпуск в Беларуси: «Отпуск в Гродно и Минске с добрыми людьми и порядочностью».

Кроме того, Совмин Беларуси изменил порядок индексации тарифов на коммунальные услуги.

