Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вольфович: рассматриваются вопросы оснащения «Полонеза» ядерными боеголовками

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время рассматриваются вопросы оснащения «Полонеза» ядерными боеголовками. Об этом журналистам заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещании по вопросу ракетного производства, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Комсомольская правда

Александр Вольфович обратил внимание, что ракетный комплекс «Полонез» был создан совместно с Китайской Народной Республикой. Позже он был успешно модернизирован уже на белорусских предприятиях.

«Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты (дальностью. — Прим. БЕЛТА) 300 км. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии “Орешника”, может быть, в какие-то ракеты совместные», — сказал госсекретарь Совбеза.