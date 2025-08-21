Вольфович: рассматриваются вопросы оснащения «Полонеза» ядерными боеголовками

«Сегодня это современнейший комплекс. Дальность ракеты была 200 км, сегодня это ракеты (дальностью. — Прим. БЕЛТА) 300 км. Это высокоточное оружие. Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии “Орешника”, может быть, в какие-то ракеты совместные», — сказал госсекретарь Совбеза.