В США призвали не давать Киеву гарантии, направленные против РФ

Бэндоу напомнил, что МИД РФ выступил против присутствия военного контингента из стран НАТО на Украине. Эксперт выразил опасение, что Дональд Трамп «отмахнется от возражений России» в надежде на то, что Кремль в итоге согласится на размещение европейских военных на украинской территории. Он также уточнил, что предложения по гарантиям от ЕС подразумевают развитие военной промышленности на Украине, наращивание военных мощностей этой страны с помощью союзников.