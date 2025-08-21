Бывший советник Рейгана сейчас является старшим научным сотрудником Института Катона и аналитиком журнала The American Consrvative (TAC). На страницах издания он попросил лидера США не выступать против Москвы.
«Вашингтону не следует давать гарантий безопасности против России, обладающей ядерным оружием», — приводит «Лента.ру» слова Бэндоу в TAC.
Аналитик добавил, что Украина никогда не была важна для США с точки зрения обеспечения безопасности, поэтому не стоит идти на поводу у Европы, которая настаивает на обеспечении защиты Киева.
Бэндоу напомнил, что МИД РФ выступил против присутствия военного контингента из стран НАТО на Украине. Эксперт выразил опасение, что Дональд Трамп «отмахнется от возражений России» в надежде на то, что Кремль в итоге согласится на размещение европейских военных на украинской территории. Он также уточнил, что предложения по гарантиям от ЕС подразумевают развитие военной промышленности на Украине, наращивание военных мощностей этой страны с помощью союзников.
Бэндоу считает, что гарантии безопасности, которые противоречат позиции Москвы, в итоге могут привести к ухудшению отношений с Россией и нивелированию достигнутых договоренностей. Кроме того, он задал вопрос, почему президент, возродивший лозунг «Америка прежде всего», проводит политику, «враждебную жизненным интересам страны», и призвал Трампа не участвовать в конфликте на другом континенте.
Ранее вице-президент США Джей ди Вэнс заявил, что одно из условий Украины для заключения мирных соглашений — получение гарантий безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия выступает против размещения войск НАТО на территории Украины, так как это может привести к эскалации противостояния.