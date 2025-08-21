ГАИ пригрозила белорусам штрафом до 630 рублей и объявила 4-дневные рейды. Где и когда?

Так, на предстоящих выходных инспекторы уделят особое внимание превышению скорости. Профилактическое мероприятие рассчитано не только на водителей авто, но и на на тех, кто предпочитает мототранспорт.
В ведомстве сообщили, что превышение скорости до сих пор остаётся одной из основных причин ДТП. По мнению инспекторов, белорусы делают это по разным причинам: кто-то торопится утром на работу, а кто-то «слишком уверен в своих силах» и считает, что может справиться с любой ситуацией на дороге.
Так, по данным ГАИ Гомельской области, за январь-август текущего года в регионе произошло 218 аварий, в которых 37 человек погибли и 235 получили различные травы. Что касается превышения скорости, по этой причине случилось 2 ДТП. В связи с этим дорожная милиция и решила провести очередные рейды.
Где будут дежурить экипажи ГАИ?
С 21 по 24 августа сотрудники ГАИ проведут «отработку» аварийно-опасных мест (в первую очередь это коснётся республиканских дорог) с применением негласного и смешанного контроля. «Инспекторы ДПС будут нацелены на профилактику и пресечение нарушений установленной скорости движения, в том числе допускаемых мотолюбителями», — уточнили в ведомстве.
Что грозит за нарушение скорости?
В ГАИ напомнили: за превышение разрешённой скорости движения предусмотрена административная ответственность по ст. 18.12 КоАП РБ, согласно которой размер штрафа может доходить до 12 базовых величин (504 рубля на сегодня). Что касается повторного превышения в течении года больше чем на 20 км/ч, то водителя могут лишить прав сроком до года или подвергнуть штрафу до 15 базовых (630 рублей).