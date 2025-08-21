ГАИ пригрозила белорусам штрафом до 630 рублей и объявила 4-дневные рейды. Где и когда?

В ГАИ напомнили: за превышение разрешённой скорости движения предусмотрена административная ответственность по ст. 18.12 КоАП РБ, согласно которой размер штрафа может доходить до 12 базовых величин (504 рубля на сегодня). Что касается повторного превышения в течении года больше чем на 20 км/ч, то водителя могут лишить прав сроком до года или подвергнуть штрафу до 15 базовых (630 рублей).