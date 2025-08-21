Михаил Ходаренок: «Адмирал Нахимов» стал одним из самых вооруженных кораблей в мире

Четыре корабля этого проекта были построены на Балтийском заводе в Ленинграде/Санкт-Петербурге в период с 1973 по 1996 годы. При закладке они получили имена «Киров» (переименован в «Адмирал Ушаков», в 2002 году выведен из состава флота, списан), «Фрунзе» («Адмирал Лазарев», списан, на утилизации с 2021 года), «Калинин» («Адмирал Нахимов») и «Куйбышев» (затем переименован в «Юрий Андропов», потом еще раз получил новое имя — «Петр Великий»).