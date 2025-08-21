Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что комплексы «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками

Вольфович отметил, что ракетный комплекс «Полонез» был создан вместе с Китаем. Позднее указанный комплекс был модернизирован на белорусских предприятиях. Госсекретарь Совбеза акцентировал внимание на том, что сегодня это уже современнейший комплекс, дальность ракеты была 200 километров, а сегодня составляет 300 километров.