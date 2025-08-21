Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что комплексы «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками

Совбез Беларуси сказал, что комплексы «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками. Подробности рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания у президента Беларуси по вопросу ракетного производства, пишет БелТА.
Вольфович отметил, что ракетный комплекс «Полонез» был создан вместе с Китаем. Позднее указанный комплекс был модернизирован на белорусских предприятиях. Госсекретарь Совбеза акцентировал внимание на том, что сегодня это уже современнейший комплекс, дальность ракеты была 200 километров, а сегодня составляет 300 километров.
Александр Вольфович уточнил, что «Полонез» является высокоточным оружием, добавив: любое оружие требует внесения изменений и корректировки.
— Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные, — заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.
Тем временем Госкомвоенпром сообщил, что комплекс для прогнозирования атак дронов разработан в Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чему Беларусь уделяет пристальное внимание.
Кроме того, Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов.