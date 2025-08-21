Ричмонд
Госсекретарь Совбеза Беларуси заявил, что комплексы «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками

Совбез Беларуси: комплексы «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками.

Источник: Комсомольская правда

Совбез Беларуси сказал, что комплексы «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками. Подробности рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания у президента Беларуси по вопросу ракетного производства, пишет БелТА.

Вольфович отметил, что ракетный комплекс «Полонез» был создан вместе с Китаем. Позднее указанный комплекс был модернизирован на белорусских предприятиях. Госсекретарь Совбеза акцентировал внимание на том, что сегодня это уже современнейший комплекс, дальность ракеты была 200 километров, а сегодня составляет 300 километров.

Александр Вольфович уточнил, что «Полонез» является высокоточным оружием, добавив: любое оружие требует внесения изменений и корректировки.

— Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии «Орешника», может быть, в какие-то ракеты совместные, — заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси.

Тем временем Госкомвоенпром сообщил, что комплекс для прогнозирования атак дронов разработан в Беларуси.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чему Беларусь уделяет пристальное внимание.

Кроме того, Лукашенко сказал, что Беларуси по силам создать три-четыре типа хороших дронов.

