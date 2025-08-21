Ричмонд
Лавров рассказал об итогах саммита на Аляске

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Саммит Россия — США на Аляске позволил достичь существенного прогресса в определении контуров и параметров урегулирования конфликта на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Вслед за саммитом России и США на Аляске, где был достигнут существенный прогресс в продвижении по пути определения контуров, конкретных параметров урегулирования, когда вслед за этим мероприятием европейские страны поехали вслед за господином (Владимиром) Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня, …конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.

Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать «многие пункты» украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.

