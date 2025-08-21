Лавров рассказал об итогах саммита на Аляске

«Вслед за саммитом России и США на Аляске, где был достигнут существенный прогресс в продвижении по пути определения контуров, конкретных параметров урегулирования, когда вслед за этим мероприятием европейские страны поехали вслед за господином (Владимиром) Зеленским в Вашингтон и там попытались продвигать свою повестку дня, …конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.