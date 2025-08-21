Ричмонд
Bloomberg назвал саммит на Аляске катастрофой для Украины

Bloomberg: саммит на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Саммит лидеров России и США на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины, пишет агентство Блумберг.

В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. На этой встрече Трамп заявил, что все конфликты, которые он помог разрешить, были урегулированы без предварительного установления режима прекращения огня.

Агентство отмечает успехи российских войск на поле боя и подчеркивает, что надежды среди украинцев на то, что они в будущем смогут вернуть себе территории военным способом исчезли. По мнению Блумберг, на этом фоне прекращение огня, от идеи которого Трамп отошел после саммита на Аляске, могло бы играть для Киева важное значение.

«Вот почему двусторонний саммит Трампа на Аляске стал стратегической катастрофой для Украины и ее союзников», — пишет агентство.

Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Переговоры лидеров в узком составе проходили в формате «три на три» и продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

