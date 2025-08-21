Bloomberg назвал саммит на Аляске катастрофой для Украины

Агентство отмечает успехи российских войск на поле боя и подчеркивает, что надежды среди украинцев на то, что они в будущем смогут вернуть себе территории военным способом исчезли. По мнению Блумберг, на этом фоне прекращение огня, от идеи которого Трамп отошел после саммита на Аляске, могло бы играть для Киева важное значение.