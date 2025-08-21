Глава Прикамья обсудил перспективы развития туризма в Кунгурском округе

Открывая встречу, глава региона подчеркнул, что Кунгур — один из самых посещаемых туристами городов Пермского края. По словам Дмитрия Махонина, важно сохранить имеющиеся объекты культурного наследия — в частности, Гостиный двор, расположенный на Соборной площади. Для реконструкции этого памятника XIX века уже выделено финансирование и подготовлены документы. «После ее завершения я бы хотел видеть в здании семейные ремесленные мастерские, где могли бы проводиться мастер-классы и продаваться уникальные изделия, выполненные руками кунгурских гончаров, камнерезов, резчиков по дереву», — сообщил губернатор. Предложение главы региона поддержали камнерезы, основатели семейной мастерской «Там, где оживают камни» Максим и Ольга Шемелины. Они рассказали, что в Кунгуре живут и работают 15 народных мастеров Пермского края, и только три семьи имеют мастерские для проведения мастер-классов. У остальных такая возможность может появиться после реконструкции Гостиного двора, который станет домом для участников проекта «Кунгур мастеровой».