МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Когда и если в вопросе украинского урегулирования дело дойдет до подписания каких-либо договоренностей, встанет вопрос легитимности подписантов с украинской стороны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Индии.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. В феврале президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.