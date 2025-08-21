Мирзиёева предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Свое предложение она озвучила в ходе открытого диалога главы государства с предпринимателями. По ее словам, президент сумел сблизить и сплотить братские народы Центральной Азии и Кавказа.
«Будь моя воля — я бы выдвинула вас на Нобелевскую премию мира», — заявила Мусина.
Также она отметила внимательность президента к проблемам бизнеса в последние годы и выразила благодарность за работу.
