Мирзиёева предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Глава Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Альфия Мусина предложила выдвинуть Мирзиёева на Нобелевскую премию мира.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Свое предложение она озвучила в ходе открытого диалога главы государства с предпринимателями. По ее словам, президент сумел сблизить и сплотить братские народы Центральной Азии и Кавказа.

«Будь моя воля — я бы выдвинула вас на Нобелевскую премию мира», — заявила Мусина.

Также она отметила внимательность президента к проблемам бизнеса в последние годы и выразила благодарность за работу.

