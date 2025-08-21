Швеция станет логистическим центром НАТО в Северной Европе

Журналисты отметили, что данное решение согласовано в ходе переговоров с НАТО и официально утверждено правительством в четверг, 21 августа.
Координация перемещения войск альянса в Северной Европе будет осуществляться с территории Швеции. Около 70 специалистов приступят к работе в структурах командования материально-технического обеспечения НАТО.
«Швеция занимает важное географическое положение в НАТО, и наша способность перевозить ресурсы и персонал будет очень важна» — приводит «Интерфакс» высказывание министра обороны страны Пола Йонсона.
Логистический хаб НАТО в Швеции будет координировать переброску крупных воинских контингентов — до дивизии включительно, а также необходимые боеприпасы, запчасти и топливо.
Как сообщает SVT, из центра в Энчёпинге будут управлять операциями в зоне, куда входят Северная Америка, Великобритания и североевропейские страны.
Как подчеркивает главком ВС Швеции Михаэль Классон, страна теперь несет важные обязательства как по логистике, так и по миссиям сдерживания у границ России, в том числе участвуя в развертывании передовых баз в Латвии и Финляндии.
Ранее сообщалось, что Швеция обсудила возможность организации сборки военной техники в Литве. В частности, на территории Литвы могут собирать шведские гусеничные машины пехоты CV90.