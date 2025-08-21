Ричмонд
Швеция станет логистическим центром НАТО в Северной Европе

В городе Энчёпинг в Швеции создадут логистический хаб НАТО — центр координации войск альянса в Северной Европе. Об этом сообщило шведское телевидение SVT.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Anna Ross/dpa/picture-alliance/TASS

Журналисты отметили, что данное решение согласовано в ходе переговоров с НАТО и официально утверждено правительством в четверг, 21 августа.

Координация перемещения войск альянса в Северной Европе будет осуществляться с территории Швеции. Около 70 специалистов приступят к работе в структурах командования материально-технического обеспечения НАТО.

«Швеция занимает важное географическое положение в НАТО, и наша способность перевозить ресурсы и персонал будет очень важна» — приводит «Интерфакс» высказывание министра обороны страны Пола Йонсона.

Логистический хаб НАТО в Швеции будет координировать переброску крупных воинских контингентов — до дивизии включительно, а также необходимые боеприпасы, запчасти и топливо.

Как сообщает SVT, из центра в Энчёпинге будут управлять операциями в зоне, куда входят Северная Америка, Великобритания и североевропейские страны.

Как подчеркивает главком ВС Швеции Михаэль Классон, страна теперь несет важные обязательства как по логистике, так и по миссиям сдерживания у границ России, в том числе участвуя в развертывании передовых баз в Латвии и Финляндии.

Ранее сообщалось, что Швеция обсудила возможность организации сборки военной техники в Литве. В частности, на территории Литвы могут собирать шведские гусеничные машины пехоты CV90.

