СМИ узнали подробности о строительстве забора на границе России и Финляндии

«Забор будет построен максимально близко к восточной границе (границе с Россией — ред.), насколько это технически возможно. На государственной границе имеется 10-метровый промежуток, и забор будет построен максимально близко к нему», — говорится в сообщении.
Как сообщает издание, сооружаемое заграждение включает в себя дорогу рядом с забором, сам забор и систему технического наблюдения с камерами, динамиками и датчиками.
Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метра, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Ожидается, что основная часть ограждения будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.