Мэр Кудрявцев проинспектировал ремонт школы № 111 в Новосибирске

«В подготовке к новому учебному году город вышел на финишную прямую. Сдана школа на 825 мест в микрорайоне “Стрижи”, на улице Зыряновской готов к приему учеников начальных классов новый корпус школы № 19 на 300 мест. По национальному проекту капитально ремонтируем 20 школ, 16 из которых будет сдано к 1 сентября, в том числе и школа № 111. Ещё в четырех завершим ремонт в ноябре. Всего в 2025 году в Новосибирске дополнительно создано 2 825 учебных мест», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.