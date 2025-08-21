Мэр Кудрявцев проинспектировал ремонт школы № 111 в Новосибирске

К 1 сентября в Новосибирске будут капитально отремонтированы 16 общеобразовательных организаций. Ход работ в школе № 111 проинспектировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в рамках рабочей поездки в Дзержинский район.
«В подготовке к новому учебному году город вышел на финишную прямую. Сдана школа на 825 мест в микрорайоне “Стрижи”, на улице Зыряновской готов к приему учеников начальных классов новый корпус школы № 19 на 300 мест. По национальному проекту капитально ремонтируем 20 школ, 16 из которых будет сдано к 1 сентября, в том числе и школа № 111. Ещё в четырех завершим ремонт в ноябре. Всего в 2025 году в Новосибирске дополнительно создано 2 825 учебных мест», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
В Дзержинском районе Новосибирска, на улице Промышленной, располагается четырехэтажная школа № 111, возведенная в 1960 году. В настоящее время в здании завершен капитальный ремонт, реализованный в рамках федерального проекта «Все лучшее детям», который является частью национального проекта «Молодежь и дети». В ходе работ полностью преобразился внешний вид здания: обновлен фасад, отремонтированы входные группы, цоколь, отмостка, лестничные марши и крыльца. Произведена замена дверных блоков и модернизация всех инженерных коммуникаций, включая системы автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Общий объем финансирования, выделенного на ремонтные работы и оснащение школы из бюджетов различных уровней (федерального, областного и городского), составил 123,4 миллиона рублей.
Параллельно с обновлением здания ведется благоустройство прилегающей территории. На проездах укладывается новое асфальтовое покрытие, а во дворе создается современная спортивная площадка, на которой, помимо прочего, будет установлено оборудование, необходимое для подготовки и сдачи нормативов комплекса ГТО.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отметил, что участие в данном федеральном проекте предоставляет уникальную возможность преобразовать новосибирские школы в современные образовательные центры.
Национальный проект позволяет не только проводить капитальный ремонт зданий школ, но и расширять их возможности. Примером может служить школа № 32 Октябрьского района, где перепланировка помещений, выполненная в рамках капитального ремонта, позволила создать более 300 дополнительных учебных мест для учеников Новосибирска.