Ричмонд
+23°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В офисе Зеленского назвали условия мира, на которые согласна Украина

Украина согласна с заморозкой конфликта по нынешней линии боевого соприкосновения и признанием ряда территорий де-факто утраченными, заявил газете La Repubblica советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Источник: AP 2024

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта вдоль линии фронта… Но де-юре они остались бы украинскими», — сказал он.

Гарантии безопасности, на которых настаивает Украина, должны включать помощь в усилении ВСУ, подчеркнул он. «Основополагающим элементом является украинская армия. Это армия ветеранов, с большим опытом. Но есть вопрос снабжения, обеспечения финансового обеспечения, потому что это должна быть сильная и многочисленная армия. Так что усиленная украинская армия будет первой линией обороны», — заявил Подоляк.

Как писали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Reuters, Трамп после саммита на Аляске сообщил Зеленскому и европейским лидерам, что президент России Владимир Путин настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а в обмен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и передать Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп оставил решение о территориях за Украиной. Москва официально эти данные не комментировала.

Вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей — одно из условий, выдвинутых Путиным летом прошлого года для мирных переговоров с Киевом. В этом месяце президент России сообщил, что эти условия не изменились.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше