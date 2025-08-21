В офисе Зеленского назвали условия мира, на которые согласна Украина

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта вдоль линии фронта… Но де-юре они остались бы украинскими», — сказал он.
Гарантии безопасности, на которых настаивает Украина, должны включать помощь в усилении ВСУ, подчеркнул он. «Основополагающим элементом является украинская армия. Это армия ветеранов, с большим опытом. Но есть вопрос снабжения, обеспечения финансового обеспечения, потому что это должна быть сильная и многочисленная армия. Так что усиленная украинская армия будет первой линией обороны», — заявил Подоляк.
Как писали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Reuters, Трамп после саммита на Аляске сообщил Зеленскому и европейским лидерам, что президент России Владимир Путин настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а в обмен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и передать Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп оставил решение о территориях за Украиной. Москва официально эти данные не комментировала.
Вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР Запорожской и Херсонской областей — одно из условий, выдвинутых Путиным летом прошлого года для мирных переговоров с Киевом. В этом месяце президент России сообщил, что эти условия не изменились.