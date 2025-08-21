В офисе Зеленского назвали условия мира, на которые согласна Украина

Как писали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Reuters, Трамп после саммита на Аляске сообщил Зеленскому и европейским лидерам, что президент России Владимир Путин настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а в обмен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и передать Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп оставил решение о территориях за Украиной. Москва официально эти данные не комментировала.