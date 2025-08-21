Ричмонд
Эрдоган заявил о готовности реализовать любые мирные инициативы по Украине

Президент Турции внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне.

Источник: Reuters

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что готов реализовать любые инициативы о мире между Украиной и Россией. Как сообщает канцелярия турецкого лидера, разговор состоялся по инициативе французской стороны.

«В ходе разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, мирный процесс между Россией и Украиной, а также многие региональные и мировые события, включая актуальную обстановку в секторе Газа. Наш президент заявил, что усилия Турции по прекращению украинско-российской войны путем установления справедливого мира продолжаются и что он внимательно следит за контактами на Аляске и в Вашингтоне», — сообщила канцелярия.

Эрдоган также заявил Макрону, что «Турция готова поддержать любые усилия в рамках переговоров о мире между Украиной и Россией».

