Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским

«Наш президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином [Владимиром] Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», — отметил Лавров.