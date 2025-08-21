Ричмонд
Лавров назвал условие для встречи Путина с Зеленским

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности встретиться с Владимиром Зеленским, но для этого министрам и экспертам предварительно нужно проработать требующие рассмотрения на высшем уровне вопросы. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Источник: РИА "Новости"

«Наш президент [Владимир Путин] неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином [Владимиром] Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И конечно, при понимании, что когда и если дело, надеюсь, дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», — отметил Лавров.

Пока же, как напомнил глава МИД РФ, Зеленский так и не отменил свой указ трехлетней давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным.

«И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле — просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле “Квартала 95” и прочих трюков», — резюмировал Лавров.

О перспективах саммита РФ — Украины

В понедельник президент США Дональд Трамп провел встречу с Зеленским, а затем с приехавшими его поддержать лидерами стран Евросоюза. Беседа Трампа и Зеленского тет-а-тет продолжалась около часа. После этого прошла встреча американского лидера с европейскими политиками при участии Зеленского.

После этих переговоров Трамп позвонил Путину. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры России и США высказались в поддержку продолжения прямых консультаций между Москвой и Киевом, в том числе рассматривалась идея повышения их уровня.

