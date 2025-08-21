Ричмонд
Мишустин напомнил о скором юбилее Набережных Челнов

Мишустин в ходе поездки в Татарстан напомнил о скором юбилее Набережных Челнов.

Источник: © РИА Новости

КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своей поездки в Татарстан вспомнил о скором юбилее Набережных Челнов.

Глава правительства прилетел в Казань в четверг. Там он выступил на пленарной сессии Х Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» и осмотрел выставку форума. В ходе рабочей поездки Мишустин встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Скоро юбилей у Набережных Челнов. Я знаю, что Вы обращались с вопросами поддержки к (первому вице-премьеру — ред.) Денису Валентиновичу Мантурову. Это естественно, поскольку здесь очень много промышленных предприятий», — сказал Мишустин на встрече.

Набережные Челны в 2026 году отпразднуют 400-летие со дня основания города.