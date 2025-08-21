Ричмонд
Власти Эстонии запретили импорт изобутана из РФ и Беларуси

Эстония добивается введения запрета на импорт изобутана из России и Беларуси во всем Европейском союзе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 авг — Sputnik. Эстонские власти ввели запрет на поставки в страну изобутана из России и Беларуси, заявил глава МИД этой страны Маргус Цахкна.

«Мы утвердили постановление о запрете импорта изобутана из России и Беларуси. Проще говоря, это бутан», — сказал он в эфире местного телевидения.

При этом Цахкна отметил, что Эстония намерена добиться введения подобного запрета на уровне всего Европейского союза.

Отношения Беларуси с западными странами резко ухудшились после президентских выборов в 2020 году. В отношении белорусских официальных лиц и предприятий несколькими пакетами был введен ряд санкций. Новый этап расширения ограничительных мер произошел после 2022 года из-за поддержки Минском специальной военной операции, проводимой Россией на Украине.

Москва и Минск постоянно подчеркивают незаконность и контрпродуктивность западных рестрикций, которые в большей степени бьют по Европе.

В частности, госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Сергей Глазьев отмечал, что «Европа от антироссийских и антибелорусских санкций оказалась в глубоком кризисе и выбраться из него при такой милитаризации (экономики — Sputnik) перспективы никакой не имеет».

