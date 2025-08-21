Минниханов поблагодарил Мишустина за поддержку в реализации дорожных проектов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным выразил благодарность за реализацию дорожных проектов.
Глава правительства прилетел в Казань в четверг. В ходе рабочей поездки Мишустин встретился с главой Татарстана Миннихановым.
«Татарстан — такая серьезная транспортно-логистическая, в том числе международная узловая платформа. И через Казань проходит трасса М12 — важнейшая трасса страны от Санкт-Петербурга до Владивостока», — сказал Мишустин на встрече и попросил рассказать о реализации логистических проектов.
«Михаил Владимирович, наверное, мы даже мечтать не могли», — отреагировал Минниханов. Глава республики рассказал об открытии двух мостов в республике за последние 5 лет, в том числе через Каму.
«Но самое главное — это М12. Сегодня многие москвичи и многие татарстанцы в Москву ездят на машине — 6,5 часов», — сказал Минниханов.
Он отметил, что сейчас на трассе М12 комфортная дорога, освещение, заправочные станции. «Мы искренне благодарны. Никогда в жизни мы даже не мечтали, что у нас будут такие дороги», — сказал Минниханов.
Также он отметил поддержку, оказываемую для капитального ремонта дорог, в том числе платной дороги Альметьевск-Алексеевское.
«Столько инфраструктурных вещей в республике никогда не было… Программы идут, по всем направлениям работа идет. Мы очень благодарны», — сказал Минниханов.