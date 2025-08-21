СМИ: расходы Польши на содержание войск США резко выросли

ВАРШАВА, 21 авг — РИА Новости. Расходы Польши на содержание войск США резко растут, сообщает издание Defence24.
«Польша постепенно увеличивает расходы на инфраструктуру и содержание войск США в стране. В прошлом году они превысили миллиард злотых (более 250 миллионов долларов), а в следующем году могут составить вдвое больше этой суммы», — говорится в сообщении.
По данным издания, в 2024 году на инфраструктуру для американских войск в Польше было потрачено 274,5 миллиона долларов.
В то же время в 2026 году Польше предстоят расходы в 290 миллионов долларов только на строительство казарм и столовой в Повидзе, где размещена американская база ПРО. Кроме того, запланированы расходы на инфраструктуру для американских войск во Вроцлаве, Дравске-Поморском, Ласке.
«Общая сумма расходов составит около 500 миллионов долларов, или более 1,8 миллиарда злотых», — говорится в сообщении.
В 2020 году Польша заключила соглашение с США о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Она предполагает, что Варшава будет участвовать в части расходов, связанных с текущим присутствием войск США, а также обязуется расширить инфраструктуру, предназначенную для использования американскими и польскими войсками.