В правительстве Омской области появилось новое министерство

Создание министерства планировалось еще два года назад, однако тогда власти ограничились выделением главного управления молодежной политики из структуры регионального минспорта. Сейчас новое ведомство разместится по адресу Красногвардейская, 42 — в том же здании, где находится министерство спорта Омской области.