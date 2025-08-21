В правительстве Омской области появилось новое министерство

Соответствующая запись уже внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Руководство министерством на данный момент осуществляет начальник ГУ молодежной политики Светлана Лопуценко. Должность министра пока остается вакантной. В структуре нового ведомства предусмотрено 22 сотрудника, включая трех руководителей — самого министра и двух его заместителей.
Создание министерства планировалось еще два года назад, однако тогда власти ограничились выделением главного управления молодежной политики из структуры регионального минспорта. Сейчас новое ведомство разместится по адресу Красногвардейская, 42 — в том же здании, где находится министерство спорта Омской области.