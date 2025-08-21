Ричмонд
В «Новом Ташкенте» собираются строить подземные перекрёстки

Vaib.uz (Узбекистан. 21 августа). В скором времени в «Новом Ташкенте» планируют реализовать идею, которую обычно увидишь только в крупных мегаполисах вроде Сингапура, Токио или Пекина.

Речь идёт о строительстве подземных перекрёстков — инфраструктурных решений, которые в Узбекистане пока выглядят скорее как фантастика, чем реальность. Идея настолько необычная для Узбекистана, что в соцсетях стали вполне справедливо писать: «Может, сначала научиться делать обычные наземные?».

Что такое подземные перекрёстки?

Подземный перекрёсток — это сложное инженерное сооружение, расположенное под землёй, которое соединяет между собой дороги, пешеходные переходы, парковки, метро и другие объекты инфраструктуры. По сути, это многоуровневая транспортная развязка, но под землёй. Такие перекрёстки позволяют направить часть потоков — например, пешеходов или определённые виды транспорта — под землю, чтобы снизить нагрузку на наземные дороги, уменьшить пробки и повысить безопасность.

В некоторых городах мира подземные перекрёстки используются для соединения крупных улиц, торговых центров, офисных зданий и станций метро между собой, создавая целую сеть удобных маршрутов для людей и транспорта, защищённых от погодных условий и городского шума.

Самые развитые сети подземных перекрёстков и переходов можно найти в таких городах, как Токио, Сеул, Гонконг, Пекин и Сингапур. В этих городах под землёй проходят не только дороги, но и огромные торговые галереи, фуд-корты, паркинги и даже мини-парки.

А что планируют в «Новом Ташкенте»?

Как рассказал советник директора дирекции «Нового Ташкента» Саидазим Шарипов в эфире телеканала «Узбекистан 24», в проекте района запланированы подземные перекрёстки, парковки и сервисные зоны.

«Под обычными наземными перекрёстками размещаются подземные перекрёстки, парковки и другие сервисные объекты, а также предусмотрены проходы к подземным автопарковкам близлежащих зданий именно через эти перекрёстки. Вся инфраструктура прокладывается и строится, в том числе и метро», — отметил он.

Реакция горожан — скепсис и ирония

Многие пользователи соцсетей восприняли новость с изрядной долей иронии. Люди пишут, что сейчас в Ташкенте большинство обычных перекрёстков выглядят так, будто их проектировал студент-первокурсник. Пешеходной инфраструктуры практически нет, светофоры настроены абы как, разметка стирается через месяц, а количество полос после перекрёстка часто не совпадает с количеством до него.

Многие пользователи считают, что сначала стоило бы научиться делать обычные, наземные перекрёстки так, чтобы они были удобны и безопасны для всех участников движения, а потом уже думать о новых «прожектах».