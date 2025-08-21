В «Новом Ташкенте» собираются строить подземные перекрёстки

Речь идёт о строительстве подземных перекрёстков — инфраструктурных решений, которые в Узбекистане пока выглядят скорее как фантастика, чем реальность. Идея настолько необычная для Узбекистана, что в соцсетях стали вполне справедливо писать: «Может, сначала научиться делать обычные наземные?».
Что такое подземные перекрёстки?
Подземный перекрёсток — это сложное инженерное сооружение, расположенное под землёй, которое соединяет между собой дороги, пешеходные переходы, парковки, метро и другие объекты инфраструктуры. По сути, это многоуровневая транспортная развязка, но под землёй. Такие перекрёстки позволяют направить часть потоков — например, пешеходов или определённые виды транспорта — под землю, чтобы снизить нагрузку на наземные дороги, уменьшить пробки и повысить безопасность.
В некоторых городах мира подземные перекрёстки используются для соединения крупных улиц, торговых центров, офисных зданий и станций метро между собой, создавая целую сеть удобных маршрутов для людей и транспорта, защищённых от погодных условий и городского шума.
Самые развитые сети подземных перекрёстков и переходов можно найти в таких городах, как Токио, Сеул, Гонконг, Пекин и Сингапур. В этих городах под землёй проходят не только дороги, но и огромные торговые галереи, фуд-корты, паркинги и даже мини-парки.
А что планируют в «Новом Ташкенте»?
Как рассказал советник директора дирекции «Нового Ташкента» Саидазим Шарипов в эфире телеканала «Узбекистан 24», в проекте района запланированы подземные перекрёстки, парковки и сервисные зоны.
«Под обычными наземными перекрёстками размещаются подземные перекрёстки, парковки и другие сервисные объекты, а также предусмотрены проходы к подземным автопарковкам близлежащих зданий именно через эти перекрёстки. Вся инфраструктура прокладывается и строится, в том числе и метро», — отметил он.
Реакция горожан — скепсис и ирония
Многие пользователи соцсетей восприняли новость с изрядной долей иронии. Люди пишут, что сейчас в Ташкенте большинство обычных перекрёстков выглядят так, будто их проектировал студент-первокурсник. Пешеходной инфраструктуры практически нет, светофоры настроены абы как, разметка стирается через месяц, а количество полос после перекрёстка часто не совпадает с количеством до него.
Многие пользователи считают, что сначала стоило бы научиться делать обычные, наземные перекрёстки так, чтобы они были удобны и безопасны для всех участников движения, а потом уже думать о новых «прожектах».