В «Новом Ташкенте» собираются строить подземные перекрёстки

Многие пользователи соцсетей восприняли новость с изрядной долей иронии. Люди пишут, что сейчас в Ташкенте большинство обычных перекрёстков выглядят так, будто их проектировал студент-первокурсник. Пешеходной инфраструктуры практически нет, светофоры настроены абы как, разметка стирается через месяц, а количество полос после перекрёстка часто не совпадает с количеством до него.