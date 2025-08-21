Представители зарубежных общин неоднократно обращались к властям Молдавии с просьбами об улучшении избирательной логистики. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в «политическое шоу», где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России предусмотрено открытие всего двух участков.