СМИ: Трамп готовится отойти от разрешения конфликта на Украине

Американский президент Дональд Трамп планирует временно прекратить уделять внимание вопросу урегулирования украинского кризиса. По данным собеседников газеты The Guardian, сделает он это для того, чтобы представители Москвы и Киева активизировали работу по организации двухсторонних переговоров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Анонимные высокопоставленные чиновники рассказали The Guardian, Дональд Трамп принял решение занять «выжидательную позицию». Отстранение от миротворческой миссии позволит ему понять, возможна ли встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского без его участия, пишут «Ведомости».

Напомним, 21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что двусторонний саммит глав России и Украины состоится только после того, как стороны проработают все необходимые вопросы. Он уточнил, что подписание договоренностей будет возможно, когда легитимность представителя Киева будет подтверждена.

Лавров добавил, что Киев не демонстрирует стремления к разрешению противостояния. В качестве подтверждения своего заявления он привел в пример выступление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Украинский политик призвал усилить санкционное давление на Москву, чтобы экономика России оказалась разрушенной, что якобы станет «гарантией безопасности» для Киева.

