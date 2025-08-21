СМИ: Трамп готовится отойти от разрешения конфликта на Украине

Анонимные высокопоставленные чиновники рассказали The Guardian, Дональд Трамп принял решение занять «выжидательную позицию». Отстранение от миротворческой миссии позволит ему понять, возможна ли встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского без его участия, пишут «Ведомости».
Напомним, 21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что двусторонний саммит глав России и Украины состоится только после того, как стороны проработают все необходимые вопросы. Он уточнил, что подписание договоренностей будет возможно, когда легитимность представителя Киева будет подтверждена.
Лавров добавил, что Киев не демонстрирует стремления к разрешению противостояния. В качестве подтверждения своего заявления он привел в пример выступление советника офиса президента Украины Михаила Подоляка. Украинский политик призвал усилить санкционное давление на Москву, чтобы экономика России оказалась разрушенной, что якобы станет «гарантией безопасности» для Киева.