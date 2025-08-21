Лукашенко сказал, о чем посоветуется с Путиным

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросу ракетного производства, которое состоялось 21 августа во Дворце Независимости, сказал, о чем посоветуется с президентом России Владимиром Путиным, передает БелТА.
— Я посоветуюсь с президентом России, каким образом будем действовать совместно и интересны ли Российской Федерации будут наши предложения и дальнейшие шаги по модернизации и созданию ракетного производства внутри нашего союза, — привел подробности президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чему Беларусь уделяет пристальное внимание.
Тем временем Лукашенко анонсировал скорую встречу с Си Цзиньпином и визит в Китай.
Кроме того, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявил, что комплексы «Полонез» могут оснастить ядерными боеголовками.
Вместе с тем министр обороны Виктор Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси.