Литва закроет небо вдоль части границы с Белоруссией

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Литва в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» до 1 октября закроет свое воздушное пространство вдоль части границы с Белоруссией, сообщило в четверг литовское минобороны.
«После того как министерство обороны инициировало объявление временных запретных зон по запросу командующего армией Литвы, согласованному с администрацией транспортной безопасности Литвы, министр транспорта установил зоны, временно закрытые для полетов, недалеко от границы с Белоруссией… Запрет на пролет воздушных средств в этих зонах продлится до 1 октября с возможностью дальнейшего продления», — приводит текст заявления портал Delfi.
Уточняется, что эта мера будет принята в связи со случаями нарушения воздушного пространства Литвы беспилотниками.
Белорусско-российские учения «Запад-2025» пройдут на территории Белоруссии с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей Белоруссии и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений «Запад-2025» и переносе основных маневров вглубь территории Белоруссии от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений «Запад-2025» предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения Белоруссии и России «Запад-2025» по своему масштабу будут превышать 13 тысяч человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.