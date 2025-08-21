Губернатор Андрей Бочаров встретился с почетными гражданами Волгограда и области

Материалы тех судебных заседаний стали основой уникальной книги «Сталинград. Без срока давности», изданной в год 80-летия Великой Победы по инициативе ветеранского сообщества. Напомним, первый экземпляр этого знакового для нашего региона издания Андрей Бочаров передал Владимиру Путину во время его визита в Волгоград. Получили эту книгу и все библиотеки, общественные организации, учреждения образования и культуры всех городов и сельских районов Волгоградской области. А сегодня обладателями книги стали и почетные граждане Волгограда и области. И не только те, кто присутствовал на встрече с губернатором — уникальное издание будет передано всем почетным гражданам всех муниципальных образований региона.