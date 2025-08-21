Губернатор Андрей Бочаров встретился с почетными гражданами Волгограда и области

Темой их диалога стало сохранение исторической памяти и принятие областного закона об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны.
«Наша с вами общая задача, — сказал глава региона, обращаясь к участникам встречи, — продолжать системную работу по сохранению исторической памяти и исторической правды о Великой Отечественной войне, оказывать всестороннее содействие Вооруженным силам нашей страны в выполнении задач специальной военной операции, где идет борьба с современным фашизмом, а также помогать и поддерживать современных героев — участников специальной военной операции, членов их семей».
Андрей Бочаров во время встречи сообщил собравшимся о разработке нового областного закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны». Он подчеркнул, что принятию такого закона сначала на федеральном, а теперь и на региональном уровне во многом способствовала проведенная по поручению Президента России Владимира Путина работа по правовой оценке действий нацистов и их пособников в годы войны и организация судебных процессов, состоявшихся в Волгограде в августе 2023 года.
Материалы тех судебных заседаний стали основой уникальной книги «Сталинград. Без срока давности», изданной в год 80-летия Великой Победы по инициативе ветеранского сообщества. Напомним, первый экземпляр этого знакового для нашего региона издания Андрей Бочаров передал Владимиру Путину во время его визита в Волгоград. Получили эту книгу и все библиотеки, общественные организации, учреждения образования и культуры всех городов и сельских районов Волгоградской области. А сегодня обладателями книги стали и почетные граждане Волгограда и области. И не только те, кто присутствовал на встрече с губернатором — уникальное издание будет передано всем почетным гражданам всех муниципальных образований региона.
«Почетные граждане — по-настоящему золотой фонд нашего Отечества, нашей области, — считает глава региона. — Они всегда были и остаются примером, нравственным ориентиром для всех поколений волгоградцев и, конечно, нашей молодежи».
Сегодня свой день рождения отмечает одни из участников встречи — председатель городского совета ветеранов, первый заместитель председателя областного совета ветеранов Александр Струков. Андрей Бочаров поздравил именинника и пожелал ему крепкого здоровья. А подарком стала та самая замечательная книга. По мнению Александра Струкова, она вызывает интерес у представителей всех поколений, и не только Волгоградской области.
«Сегодня очень востребовано знать правду», — сказал именинник.