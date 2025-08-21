Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС хочет закупить у США энергоносители на сотни миллиардов долларов

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Европейский союз намерен закупить у США СПГ, нефть и продукты атомной энергетики на сумму около 750 миллиардов долларов к 2028 году, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения «О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле».

Источник: РИА "Новости"

«США и ЕС обязуются сотрудничать в обеспечении безопасных, надежных и диверсифицированных поставок энергоносителей, в том числе путем устранения нетарифных барьеров, которые могут ограничить двустороннюю торговлю энергоносителями. В рамках этих усилий ЕС намерен закупать у США сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики, объем которых, как ожидается, составит 750 миллиардов долларов к 2028 году», — сказано в документе.