Протест оппозиции у здания кабмина: «власть довела Молдову до нищеты»

«Единовременные выплаты, пособия по уходу за ребенком — все это не решает проблему. Рождаемость падает, смертность растет, а значит, система здравоохранения не справляется. Уровень абсолютной нищеты достиг 33%, а в центральной зоне республики — 47%. Это катастрофа, такой ситуации нет больше нигде», — заявил он на акции протеста.