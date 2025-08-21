Протест оппозиции у здания кабмина: «власть довела Молдову до нищеты»

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Власти Молдовы довели страну до нищеты и разрушают ее экономику, заявил депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя во время акции протеста, организованного оппозицией у здания правительства. Он обвинил руководство страны в провале экономической и социальной политики. По его словам, именно отсутствие рабочих мест, рост бедности и массовый отток населения стали главными результатами правления PAS.
«Когда у людей есть работа, зарплаты, жилье, когда страна развивается, никто не выходит на протесты. Но когда закрываются школы и детские сады, когда исчезают предприятия и люди теряют рабочие места, это говорит о полной несостоятельности власти», — заявил Цырдя.
Он подчеркнул, что за последние годы экономика Молдовы оказалась в стагнации.
Совокупный рост ВВП с 2020 по 2024 год составил всего 0,4%. Экспорт падает, импорт втрое превышает экспорт. Только за полтора года страна потеряла более 54 тысяч рабочих мест. Это означает десятки тысяч новых безработных и нищих.
Муниципальный советник от партии социалистов Александр Одинцов, выступая на акции протеста указал на абсолютную некомпетентность режима PAS в области экономики.
«Уровень бедности достиг 34%, а в сельской местности 42%. За 4 года инфляция 67% составляет, экспорт упал на 18%, и огромнейший торговый дефицит у нас: девять миллиардов импорт и 4,5 — экспорт. То есть просто уничтожается страна, продаются ключевые предприятия», — заявил Одинцов.
Он напомнил, что отдан порт Джурджулешты, объекты Железной дороги Молдовы, да и само госпредприятие разваливается.
«То есть PAS создает условия для конкурентного банкротства в Молдове и конкурентного преимущества производителей стран ЕС. К сожалению, в таких условиях существование государственности Республики Молдова невозможно», — сказал социалист.
По мнению депутата парламента от БКС Владимира Односталко, PAS загнала Молдову в нищету и разделила народ ради удержания власти.
«Единовременные выплаты, пособия по уходу за ребенком — все это не решает проблему. Рождаемость падает, смертность растет, а значит, система здравоохранения не справляется. Уровень абсолютной нищеты достиг 33%, а в центральной зоне республики — 47%. Это катастрофа, такой ситуации нет больше нигде», — заявил он на акции протеста.
По словам Односталко, миллиарды евро, взятые властями в кредит, растворились «в зарплатах и откатах партии власти». Он также обвинил руководство страны в том, что оно «разделяет общество по зарплатам, национальному признаку и политическим симпатиям», стремясь удержаться у власти.