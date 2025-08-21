Ричмонд
Евросоюз планирует увеличить закупки военного оборудования у США

БРЮССЕЛЬ, 21 авг — РИА Новости. Европейский союз планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США, говорится в совместном заявлении ЕС и США по случаю анонсирования рамочного соглашения «О взаимной, справедливой и сбалансированной торговле».

Источник: © РИА Новости

«ЕС планирует существенно увеличить закупки военного и оборонного оборудования у США при поддержке и содействии правительства США. Это обязательство отражает общий стратегический приоритет по углублению трансатлантического сотрудничества в оборонной промышленности, укреплению оперативной совместимости НАТО и обеспечению того, чтобы европейские союзники были оснащены самыми передовыми и надежными из имеющихся оборонных технологий», — сказано в документе.

