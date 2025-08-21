В Узбекистане объявили налоговую амнистию на $1,28 млрд

Кроме того, в Узбекистане вдвое повысили порог для уплаты авансового налога на прибыль: теперь это касается только компаний с выручкой более 20 млрд сумов ($1,6 млн) вместо прежних 10 млрд ($802,5 тыс.). По словам Мирзиёева, такая мера позволит почти 14 тыс. предпринимателей дополнительно оставить у себя около 1 трлн сумов ($80,3 млн) оборотных средств.