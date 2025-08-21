Ричмонд
В Узбекистане объявили налоговую амнистию на $1,28 млрд

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 августа во время встречи с предпринимателями заявил о налоговой амнистии. Она касается ошибок, выявленных в ходе проверок у 20 тыс. компаний на сумму 16 трлн сумов ($1,28 млрд).

Источник: Курсив

«Мы объявляем своего рода амнистию: штрафы по этим проверкам применяться не будут. До 1 ноября бизнесу дается возможность самостоятельно устранить ошибки. С этого времени рейтинг [устойчивости] предпринимателей начнется с “чистого листа”, — заявил Мирзиёев.

Кроме того, в Узбекистане вдвое повысили порог для уплаты авансового налога на прибыль: теперь это касается только компаний с выручкой более 20 млрд сумов ($1,6 млн) вместо прежних 10 млрд ($802,5 тыс.). По словам Мирзиёева, такая мера позволит почти 14 тыс. предпринимателей дополнительно оставить у себя около 1 трлн сумов ($80,3 млн) оборотных средств.

В стране также снизили НДС до 12%. Кроме того, для стимулирования перехода бизнеса с оборотного налога на НДС компании временно освободят от налога на прибыль.

Ошибки в отчетности не будут наказываться, а часть зарплаты бухгалтера — до 5 млн сумов ($401,3) в месяц в течение полугода — можно будет вычитать из налогов.

Отмечается, что все изменения закреплены в подписанном указе президента.

16 трлн сумов, или $1,28 млрд — это больше, чем ВВП тихоокеанской страны Вануату ($1,16 млрд), в которой живет 327,8 тыс. человек.