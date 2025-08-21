Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде ответили на слова Зеленского о новых регионах России

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов прокомментировал «Ленте.ру» позицию Киева по вхождению в состав России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По его мнению, никакого юридического признания Украиной этих территорий российскими не требуется.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев не согласен юридически признавать новые российские регионы и Крым частью Российской Федерации.

«Нет необходимости в юридическом смысле, чтобы наши собственные территории кто-то признавал российскими. Мы их уже считаем российскими, так написано в нашей конституции», — отметил сенатор Климов в беседе с «Лентой.ру».

Климов указал, что независимо от мнения других стран, указанные территории являются частью РФ согласно конституции. Он подчеркнул, что Россия будет обеспечивать их защиту наравне со всеми другими регионами страны, без каких-либо различий между Херсонской областью, ДНР, Республикой Татарстан или Приморским краем.

Эксперт напомнил о существовании исторического прецедента: в XX веке США не признали вхождение стран Прибалтики в состав СССР, однако данный вопрос никогда не вызывал серьезных противоречий.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Киев готов обсуждать признание контроля ВС РФ над новыми территориями. Однако в публикации отмечалось, что Украина не намерена в юридическом плане признавать новые регионы частью России.