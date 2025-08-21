Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев не согласен юридически признавать новые российские регионы и Крым частью Российской Федерации.
Климов указал, что независимо от мнения других стран, указанные территории являются частью РФ согласно конституции. Он подчеркнул, что Россия будет обеспечивать их защиту наравне со всеми другими регионами страны, без каких-либо различий между Херсонской областью, ДНР, Республикой Татарстан или Приморским краем.
Эксперт напомнил о существовании исторического прецедента: в XX веке США не признали вхождение стран Прибалтики в состав СССР, однако данный вопрос никогда не вызывал серьезных противоречий.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Киев готов обсуждать признание контроля ВС РФ над новыми территориями. Однако в публикации отмечалось, что Украина не намерена в юридическом плане признавать новые регионы частью России.