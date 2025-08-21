Климов указал, что независимо от мнения других стран, указанные территории являются частью РФ согласно конституции. Он подчеркнул, что Россия будет обеспечивать их защиту наравне со всеми другими регионами страны, без каких-либо различий между Херсонской областью, ДНР, Республикой Татарстан или Приморским краем.