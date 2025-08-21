Еще одни учения пройдут в Беларуси сразу на двух полигонах

Начальник объединенного штаба обратил внимание: особенность данных учений состоит в том, что замыслы их проведения тесно связаны с замыслом стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2025», который пройдут в на белорусской территории с 12 по 16 сентября 2025 года (подробнее мы писали здесь).