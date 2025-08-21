Ричмонд
Еще одни учения пройдут в Беларуси сразу на двух полигонах

В Беларуси на двух полигонах состоятся еще одни учения.

Источник: Комсомольская правда

Еще одни учения пройдут в Беларуси сразу на двух полигонах. Подробности рассказал начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности Андрей Сердюков, пишет Sputnik.by.

По словам Сердюкова, серия учений ОДКБ «Поиск», «Взаимодействие», «Эшелон» состоятся на двух белорусских полигонах: «Лепельский» и «Лосвидо». Он обратил внимание на то, что указанные учения будут основным мероприятием оперативной и боевой подготовки коллективных сил и средств.

Начальник объединенного штаба обратил внимание: особенность данных учений состоит в том, что замыслы их проведения тесно связаны с замыслом стратегического учения Вооруженных Сил Беларуси и России «Запад-2025», который пройдут в на белорусской территории с 12 по 16 сентября 2025 года (подробнее мы писали здесь).

Андрей Сердюков заметил, что основная задача коллективных сил оперативного реагирования состоит в обеспечении развертывания региональной группировки войск.

Ранее министр обороны Виктор Хренин сказал о готовности четырех укрепрайонов в Беларуси.

Кстати, министр обороны сказал, что на предстоящих в Беларуси учениях будет отработано планирование применения ядерного оружия и «Орешника».

Кроме того, Минобороны раскрыло детали проведения учения Беларуси и РФ «Запад-2025».

Тем временем глава Минобороны Беларуси назвал основное место проведения учений «Запад-2025»: «Уже прибыли два подразделения из России».