В блоке «Победа» обвинили власти Молдавии в росте цен в стране

Депутат Боля: по вине властей Молдавии цены в стране выросли в среднем на 80%

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 авг — РИА Новости. Власти в Молдавии за последние годы спровоцировали рост стоимости практически всех услуг и товаров, совокупный рост цен составил 80%, заявил депутат парламента от молдавского оппозиционного блока «Победа» Василий Боля.

«Партия “Действие и солидарность” (ПДС) и Майя Санду спровоцировала самые значительные подорожания в Молдавии за четверть века. Цены выросли в общей сложности почти на 80%. Это не просто число из отчёта — это суровая реальность для каждого домохозяйства. Это правительство не принесло стабильности, а породило неуверенность. Оно принесло не процветание, а нищету», — написал Боля в своем Telegram-канале.

По его словам, цена за газ выросла в шесть раз, электричество подорожало втрое, как и продукты питания. При этом инфляция обесценила зарплаты и пенсии граждан.

«ПДС винит в этом кризисы и войну (на Украине — ред.), но на самом деле их ошибочные решения и некомпетентность усугубили ситуацию. Вместо того, чтобы искать реальные решения, они предпочитали проводить непрозрачные закупки и сохранять высокие тарифы. Правительство игнорировало сельское хозяйство, душило промышленность, усиливало зависимость от импорта и способствовало эмиграции сотен тысяч граждан», — подчеркивает Боля.

Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.

