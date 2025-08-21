«Партия “Действие и солидарность” (ПДС) и Майя Санду спровоцировала самые значительные подорожания в Молдавии за четверть века. Цены выросли в общей сложности почти на 80%. Это не просто число из отчёта — это суровая реальность для каждого домохозяйства. Это правительство не принесло стабильности, а породило неуверенность. Оно принесло не процветание, а нищету», — написал Боля в своем Telegram-канале.