Задержан экс-министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко

Юрий Бойченко, возглавлявший краевое министерство здравоохранения при Никонове, в марте 2024 года был уволен, после чего переехал в Москву и долгое время оставался на свободе. В день его задержания следственные действия прошли и в других регионах России, где также были задержаны фигуранты дела: один — в Хабаровске, второй — в Магадане, третий — в Архангельске.