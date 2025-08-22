Задержан экс-министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко

В Москве задержан бывший министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко. Об этом hab.aif.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, экс-министру предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Следствие считает его причастным к хищению свыше 120 миллионов рублей.
Задержание связано с расследованием уголовного дела экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле прошлого года. По версии следствия, Никонов в интересах коммерческих структур заключил 29 контрактов на поставку медицинского оборудования по завышенной цене и с худшими характеристиками. Ущерб бюджету составил более 650 миллионов рублей. В 2023—2024 годах СК возбудил шесть уголовных дел против соучастников Никонова. Трое из них арестованы и находятся в хабаровском СИЗО.
Юрий Бойченко, возглавлявший краевое министерство здравоохранения при Никонове, в марте 2024 года был уволен, после чего переехал в Москву и долгое время оставался на свободе. В день его задержания следственные действия прошли и в других регионах России, где также были задержаны фигуранты дела: один — в Хабаровске, второй — в Магадане, третий — в Архангельске.