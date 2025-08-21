Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Кубани пообщался с молодежью на форуме «Регион 93»

Вениамин Кондратьев посетил молодежный форум «Регион 93» и познакомился с отрядами.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил форум «Регион 93», сообщил глава Кубани на своей странице в социальных сетях.

«Регион 93» — ежегодный молодежный форум, где ребята в возрасте от 18 до 30 лет узнают много нового и интересного, знакомятся, общаются с известными людьми, предлагают на обсуждение свои проекты и делятся опытом.

«Приехал на форум “Регион 93”, чтобы пообщаться с молодежью. Сейчас здесь проходит заключительная смена, которая объединила добровольцев со всего края. Познакомлюсь с отрядами, обсудим с ребятами их инициативы и идеи», — отметил Вениамин Кондратьев.

Заявки на участие в форуме могут подать активисты студенческих и молодежных советов, добровольцы, представители «Российского движения школьников», специалисты в области развития образования и науки, молодые предприниматели, представители НКО и добровольческих проектов, молодые депутаты и парламентарии, сообщается в официальной группе молодежного форума «Регион 93» в социальных сетях.

Напомним, что ранее смена #РегионВдохновения в лагере «Регион 93» объединила около 400 человек. Для участников организовали треки «Творчество» и «Медиа», тематические мастер-классы, нетворкинг.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше