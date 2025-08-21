Губернатор Кубани пообщался с молодежью на форуме «Регион 93»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил форум «Регион 93», сообщил глава Кубани на своей странице в социальных сетях.
«Регион 93» — ежегодный молодежный форум, где ребята в возрасте от 18 до 30 лет узнают много нового и интересного, знакомятся, общаются с известными людьми, предлагают на обсуждение свои проекты и делятся опытом.
«Приехал на форум “Регион 93”, чтобы пообщаться с молодежью. Сейчас здесь проходит заключительная смена, которая объединила добровольцев со всего края. Познакомлюсь с отрядами, обсудим с ребятами их инициативы и идеи», — отметил Вениамин Кондратьев.
Заявки на участие в форуме могут подать активисты студенческих и молодежных советов, добровольцы, представители «Российского движения школьников», специалисты в области развития образования и науки, молодые предприниматели, представители НКО и добровольческих проектов, молодые депутаты и парламентарии, сообщается в официальной группе молодежного форума «Регион 93» в социальных сетях.
Напомним, что ранее смена #РегионВдохновения в лагере «Регион 93» объединила около 400 человек. Для участников организовали треки «Творчество» и «Медиа», тематические мастер-классы, нетворкинг.